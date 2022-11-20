Elazığ’da hırsızlar köyü soydular! 500 bin TL’lik zarar

"ÇOK CİDDİ BİR ZARARIMIZ VAR"

Yeşilyurt mezrasında ikamet ettiğini aktaran İzzet Yıldırım, "Burada yazlık bir evim var. Her hafta sonu ailemle birlikte gelip burada vakit geçiriyoruz. Bu hafta da geldiğimizde girişte bizim komşularımızın dış kapılarının açık olduğunu gördük. Bu beni tereddüt ettirdi. Gelip kendi evime baktığımızda hırsızların bizim evimize, annemlerin, kardeşimin ve komşularımın evlerine girerek soyulduğumuzu fark ettik. Çok ciddi bir zararımız var. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz. Bir an evvel bu hırsızların bulunup maddi zararının karşılanmasını istiyoruz" diye konuştu.