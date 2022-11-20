20 Kasım 2022, Pazar
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Elazığ’da hırsızlar köyü talan etti! Kamyonla geldiler, 15 evi soydular
Elazığ’da yazlık olarak kullanılan köye kamyon ile gelen hırsızlar, kapı, cam ve duvarları kırarak girdikleri 15 evi soydu. Televizyondan cama, bakır kazandan çamaşır makinesine değerli buldukları her şeyi kamyona yükleyen hırsızlar, sırra kadem bastı. Haberi aldıktan sonra hızla evlerine gelen vatandaşlar büyük şok yaşarken, jandarma ekipleri zanlıların bulunması için geniş çaplı operasyon başlattı.