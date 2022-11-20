Avcılar'da inşaatın temel duvarı çöktü! O anlar kamerada
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan binanın temel duvarı yıkıldı. Yolun bir bölümü de çökünce, ilçe çıkışındaki ana yollardan Fatih Caddesi trafiğe kapatıldı. Çökme anları kameraya yansıdı.
Fatih Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan ve yenisi yaptırılan binanın temeli bir süre önce kazıldı. Temel duvarları betonla yapılan binanın yol tarafına inşaat demirleri konuldu.
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