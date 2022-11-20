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Otomobil taklalar atarak savruldu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2022
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Otomobil taklalar atarak savruldu!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak savruldu. Kazada sürücü Anıl Kemerci hayatını kaybetti, yanında bulunan Ö.U. yaralandı.

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