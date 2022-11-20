Beyoğlu’nda bir yanlış anlaşılma yüzünden engelli genci bıçaklayıp gasp ettiler

ZİHİNSEL ENGELLİ GENCİ YARALAYANLAR SERBEST KALDI

Yapılan çalışma sonucunda şahıslar, Taksim'de bir sokak üzerinde yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadeleri alınarak "kasten yaralama" ve "gasp" suçundan adli işlemleri yapılan şahıslar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şahısların zihinsel engelli şahsa saldırdıkları o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.