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Beyoğlu’nda engelli gence kabusu yaşattılar! Önce bıçakladılar sonra gasp ettiler

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Giriş: 20.11.2022 11:52
İstanbul Beyoğlu’nda dolmuşta kendilerine laf atıldığını düşünen 3 kişi, saldırdıkları zihinsel engelli genci önce dövüp sonrasında da bıçakladı. Gencin parasını da çalan gözü dönmüş saldırganlar, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerince yakalandı. Dehşet anları kameralara anbean yansıdı.
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