Beyoğlu’nda engelli gence kabusu yaşattılar! Önce bıçakladılar sonra gasp ettiler

İstanbul Beyoğlu’nda dolmuşta kendilerine laf atıldığını düşünen 3 kişi, saldırdıkları zihinsel engelli genci önce dövüp sonrasında da bıçakladı. Gencin parasını da çalan gözü dönmüş saldırganlar, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerince yakalandı. Dehşet anları kameralara anbean yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN