Yağışlar azaldı barajlar boşaldı! İşte barajlardaki son durum! İstanbul’un kaç aylık suyu kaldı?

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre; 1 Ekim-18 Kasım'da Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalaması, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 46,3 oranında azaldı. Yağışların azalması, barajlardaki su seviyesinin de düşmesine yol açtı. İstanbul, Bursa ve İzmir'de barajlardaki su seviyesi, önemli oranda düşerken, sadece Ankara'daki barajlarda artış yaşandı. İstanbul'da geçen yıl 18 Kasım'da yüzde 42,6 olan barajlardaki doluluk oranı, bu sene aynı dönemde yüzde 36,2 olarak kaydedildi.