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Mersin’de üniversiteli kızın başına gelenler dehşete düşürdü! Yüzüne sıvı attılar: Gözümü açamıyorum

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Mersin’de üniversiteli kızın başına gelenler dehşete düşürdü! Yüzüne sıvı attılar: Gözümü açamıyorum

Mersin'de üniversite son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Hatice Aslan 2 arkadaşı ile birlikte yolda yürürken yanlarında hızla geçen motosikletli 2 şahsın yüzüne fırlattığı sıvı madde ile yaralandı. Acı içinde bayılan genç kız hastaneye kaldırıldı. Gözünde kornea bozukluğuna sebep olduğu için birini şimdi hiç açamıyor. Hatice Aslan, yaşadığı dehşeti satır satır anlattı.

Ağrılı 22 yaşındaki Hatice Aslan Mersin'de Ebelik bölümünde dördündü öğrencisiydi ve KYK yurdunda kalıyordu. İddiaya göre 18 Kasım günü Mersin'de iki arkadaşı ile beraber yolda yürüdükleri esnada yanlarından geçen ve hiç tanımadığı motosikletli 2 kişi tarafından yüzüne bir sıvı atıldı.

NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Ne olduğu tespit edilmeyen sıvı Aslan'ın yüzünü ve gözünü yaktı. Acı içinde yere yığılan Aslan'ı gören arkadaşları panikle ne yapacaklarını bilemediler. Çevredekilerin yardımı ile hemen hastaneye kaldırıldı.

GÖZÜNÜ AÇAMIYOR

Hastanede tedavi gören Hatice Aslan'ın korneası zarar gördüğü için gözünü açamıyor. Karakola gidip şikayetçi olan Aslan şüphelerin biran önce yakalanıp cezasını çekmesini istiyor.

"YÜZÜMÜ ELLEYİNCE YÜZÜMDEN BİR ŞEYLER AKIYORDU"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hatice Aslan şunları söyledi.; " Mersinde 2. Çevre yolunda ben ve iki arkadaşım yürüyorduk. O sırada süratle yanımıza motosiklet üzerinde iki şahıs yaklaştı ve yüzüme bir şey fırlattılar. O anki darbeyle yere yığıldım ve gözlerimi açamadım. Yüzümü hissetmedim uyuştu. Yüzümü elleyince yüzümden bir şeyler akıyordu. Kurşun değdiğini ve kanlar aktığını sandım.

"ATTIKLARI SIVI KÖTÜ KOKUYORDU"

Gözlerim yanıyordu ve attıkları sıvı kötü kokuyordu. Çığlık çığlığa bağırdım. Gözlerim görmüyordu. Çevreden insanlar geldi seslerini duydum. Beni oradaki restorana götürdüler. Yüzümü yıkadılar. Ambulans ve polisi aradıklarını söylediler. Ambulans geldi ben arkadaşım ile hastaneye götürüldüm.

Diğer arkadaşım orda polisi bekledi. Fakat polis gelmeyince hastaneye bizim yanımıza geldi. Arkadaşım İfade vermek için hastane polisine gidince buraya değil karakola ifade vereceksiniz cevabını aldı. Hastanede korneanın zarar gördüğünü söylediler" dedi.

"GÖZLERİMİ AÇAMIYORUM"

Karakola gidip şikayetçi olduğunu aktaran Aslan: "Bu şahısların biran önce yakalanmasını istiyorum. Gözlerimi açamıyorum. Canım çok yanıyor. Benim burada ne bir husumetlim ne de bir takıntılı arkadaşım oldu.

Hiç tanımadığım biri bana bunu neden yaptı bilmiyorum. En ağır cezayı alsınlar istiyorum" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla gelen motorun arkasında oturan şahsın genç kızın yüzüne doğru bir sıvı attığı görülüyor.

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