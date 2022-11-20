Mersin’de üniversiteli kızın başına gelenler dehşete düşürdü! Yüzüne sıvı attılar: Gözümü açamıyorum
Mersin'de üniversite son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Hatice Aslan 2 arkadaşı ile birlikte yolda yürürken yanlarında hızla geçen motosikletli 2 şahsın yüzüne fırlattığı sıvı madde ile yaralandı. Acı içinde bayılan genç kız hastaneye kaldırıldı. Gözünde kornea bozukluğuna sebep olduğu için birini şimdi hiç açamıyor. Hatice Aslan, yaşadığı dehşeti satır satır anlattı.
Ağrılı 22 yaşındaki Hatice Aslan Mersin'de Ebelik bölümünde dördündü öğrencisiydi ve KYK yurdunda kalıyordu. İddiaya göre 18 Kasım günü Mersin'de iki arkadaşı ile beraber yolda yürüdükleri esnada yanlarından geçen ve hiç tanımadığı motosikletli 2 kişi tarafından yüzüne bir sıvı atıldı.
NE OLDUĞU BİLİNMİYOR
Ne olduğu tespit edilmeyen sıvı Aslan'ın yüzünü ve gözünü yaktı. Acı içinde yere yığılan Aslan'ı gören arkadaşları panikle ne yapacaklarını bilemediler. Çevredekilerin yardımı ile hemen hastaneye kaldırıldı.
GÖZÜNÜ AÇAMIYOR
Hastanede tedavi gören Hatice Aslan'ın korneası zarar gördüğü için gözünü açamıyor. Karakola gidip şikayetçi olan Aslan şüphelerin biran önce yakalanıp cezasını çekmesini istiyor.
"YÜZÜMÜ ELLEYİNCE YÜZÜMDEN BİR ŞEYLER AKIYORDU"
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hatice Aslan şunları söyledi.; " Mersinde 2. Çevre yolunda ben ve iki arkadaşım yürüyorduk. O sırada süratle yanımıza motosiklet üzerinde iki şahıs yaklaştı ve yüzüme bir şey fırlattılar. O anki darbeyle yere yığıldım ve gözlerimi açamadım. Yüzümü hissetmedim uyuştu. Yüzümü elleyince yüzümden bir şeyler akıyordu. Kurşun değdiğini ve kanlar aktığını sandım.
"ATTIKLARI SIVI KÖTÜ KOKUYORDU"
Gözlerim yanıyordu ve attıkları sıvı kötü kokuyordu. Çığlık çığlığa bağırdım. Gözlerim görmüyordu. Çevreden insanlar geldi seslerini duydum. Beni oradaki restorana götürdüler. Yüzümü yıkadılar. Ambulans ve polisi aradıklarını söylediler. Ambulans geldi ben arkadaşım ile hastaneye götürüldüm.
Diğer arkadaşım orda polisi bekledi. Fakat polis gelmeyince hastaneye bizim yanımıza geldi. Arkadaşım İfade vermek için hastane polisine gidince buraya değil karakola ifade vereceksiniz cevabını aldı. Hastanede korneanın zarar gördüğünü söylediler" dedi.
"GÖZLERİMİ AÇAMIYORUM"
Karakola gidip şikayetçi olduğunu aktaran Aslan: "Bu şahısların biran önce yakalanmasını istiyorum. Gözlerimi açamıyorum. Canım çok yanıyor. Benim burada ne bir husumetlim ne de bir takıntılı arkadaşım oldu.
Hiç tanımadığım biri bana bunu neden yaptı bilmiyorum. En ağır cezayı alsınlar istiyorum" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünya Kupası ilk maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak? Dünya kupasına katılan takımlar hangileri?
- Ayn el Arab ne demek? PKK/PYD kontrolündeki Ayn el Arab bölgesi nerede? Pençe Kılıç Hava Harekatında hangi bölgeleri vuruyor? AYN EL ARAB HARİTA
- 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? Ön başvuru sonuçları... 13 BİN POLİS ALIMINDA SON GÜNLER!
- SGK en düşük 32.522 TL maaşla personel alımı yapıyor! İşte, başvuru tarihi ve şartları...
- 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu uzatılacak mı? KYK burs başvuru süresi uzatılır mı? GSB SON DUYURULAR
- Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil hangi gün başlıyor? 2022-2023 MEB eğitim-öğretim takvimi!
- Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Kazım ölüyor mu? Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları (Kazım) diziden ayrıldı mı?
- Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak? 2023 Uzman öğretmen maaş farkı!
- MEB 2022 Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi? AÖL 1. Dönem sınav tarihi duyuruldu!
- 2022-2023 Süper Lig 2. transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek? ARA TRANSFER DÖNEMİ TAKVİMİ
- 29. dönem POMEM başvurusu ne zaman bitecek? POMEM başvuru şartları neler? e-Devlet POMEM başvuru ekranı!
- Van'da deprem mi oldu? AFAD son dakika açıklaması | 19 Kasım az önce deprem nerede oldu? SON DEPREMLER