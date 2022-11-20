Mersin’de üniversiteli kızın başına gelenler dehşete düşürdü! Yüzüne sıvı attılar: Gözümü açamıyorum

"YÜZÜMÜ ELLEYİNCE YÜZÜMDEN BİR ŞEYLER AKIYORDU"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hatice Aslan şunları söyledi.; " Mersinde 2. Çevre yolunda ben ve iki arkadaşım yürüyorduk. O sırada süratle yanımıza motosiklet üzerinde iki şahıs yaklaştı ve yüzüme bir şey fırlattılar. O anki darbeyle yere yığıldım ve gözlerimi açamadım. Yüzümü hissetmedim uyuştu. Yüzümü elleyince yüzümden bir şeyler akıyordu. Kurşun değdiğini ve kanlar aktığını sandım.