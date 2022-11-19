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Sakarya'da anlık dalgınlık ölüm getirdi! Genç kız elektrikli skuter ile trenin altında kaldı! İşte o feci kazanın görüntüleri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2022 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
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Sakarya’da anlık dalgınlık ölüm getirdi! Genç kız elektrikli skuter ile trenin altında kaldı! İşte o feci kazanın görüntüleri...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hemzemin geçitten skuter ile geçmek isterken yolcu treninin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi. Mithatpaşa Mahallesi Maliye Caddesi Aziz Duran Parkı mevkisindeki hemzemin geçitten elektrikli skuter ile geçmek isteyen Hacer Ölmez'e (21), yolcu treni çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ölmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kapalı olan bariyerlerden elektrikli scooterle geçmeye çalışan 21 yaşındaki kız, yolcu trenin çarpması neticesinde olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Mithatpaşa Mahallesi Maliye Caddesi Aziz Duran Parkı mevkiinde bulunan hemzemin geçitte meydana gelen olayda, kapalı olan bariyerlerden elektrikli scooterle geçmeye çalışan 21 yaşındaki Hacer Ölmez, yolcu trenin çarpması neticesinde olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tren durduruldu.

Bölgede yapılan incelemeler sonrası genç kızın parçalanmış cesedi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine götürüldü. Genç kızın kullandığı elektrikli scooter ise polis ekiplerince ekip aracına götürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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