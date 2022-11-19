Ankara’daki kurtlanan işkembe skandalında yeni gelişme! Firmadan ilk açıklama geldi! İşte denetim raporu...

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR"

İncelemelerde, görüntülerde yer alan işkembelerin tespit edilmediğini dile getiren Albayrak, "Görüntülerin 2 Ağustos'ta tutanakla imha edilen ürünlere ait olduğunu belirledik. İşletmede, görüntülerdeki gibi herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İncelememizde tespit ettiğimiz bazı eksiklerin de giderilmesi için işletmeye yönelik tutanak tuttuk." dedi.

İşletme müdürü İdris Demirhan ise görüntülerde yer alan 580 kilogram işkembenin 2 Ağustos'ta veterinerler gözetiminde imha edildiğini belirtti.

Demirhan, "2 Ağustos'ta yaşanan ve işletmemize girişinden birkaç saat sonra imha edilen ürünlerin görüntüsünün bugün yaşanmış gibi servis edilmesi ve çıkan haberler firmamızda derin bir üzüntüye sebep vermiştir. Ürünlerin imha edilmesinden önce kayda alınan video ile vatandaşlarımızda oluşturulan kaygı nedeniyle şirketimiz adına özür dileriz." ifadesini kullandı.