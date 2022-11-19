Ankara'daki kurtlanan işkembe skandalında yeni gelişme! Firmadan ilk açıklama geldi! İşte denetim raporu...
Ankara'da özel bir işletmede kurtlanan işkembelerin bir takım kimyasal içerikli maddelerle yıkanarak yeniden piyasaya sürüldüğüne yönelik iddialar büyük infial yarattı. Konuya ilişkin ilgili firmadan açıklama gelirken bu tarz ürünlerin tutanak tutulup imha edildiği belirtildi. Diğer yandan iddialar sonrası denetim ekipleri soluğu işletmede alırken denetim raporu da açıklandı. İşte detaylar...
Sosyal medyadaki görüntülerin ardından Girişim Et Entegre Tesis Müdürü İdris Demirhan ve Tesis Veterineri Gülseda Karsavuranoğlu açıklama yaptı.
"TUTANAK TUTUP İMHA EDİYORUZ"
Tesis Müdürü Demirhan, sosyal medyada kurtlanan işkembelerin kimyasallarla yıkanarak yeniden piyasaya sürüldüğü iddiasındaki görüntülerin olayın sadece küçük bir kısmı olduğunu dile getirerek, "Olayın başlangıcı ve bitişi o şekilde değil, görüntünün altında yazıldığı gibi değil. Olay Ağustos ayında cereyan eden bir olay. Bizim burası hükümet veterineri ve kendi veterinerimizin görev yaptığı, bakanlığın sürekli denetiminde olan bir tesis. Bu tesis sürekli işleyen bir tesis. İşkembe dışarıdan tesislere temizlenmek için mesai dışında geliyor, kapıdaki güvenlik arkadaşlar ön kabule malı alıyorlar, bekletiyorlar ve ertesi sabah hükümet veterineri ve kendi veterinerimiz gelip onun kontrolüne giriyor, kontrolünde bu ürünün bozuk olduğu tespit ediliyor. Tespit edilip imha ediliyor. Tutanaklarıyla, imha tutanaklarıyla birlikte tutulmuş bir ürün. O an için görüntüler mal sahibine olayın ne olduğunu anlatmak için çekilen bir görüntü. Sonradan görüntü amacı dışında kullanıldı" diye konuştu. Bu olayla sürekli karşılaştıklarını aktaran Demirhan, "Tesise bozuk ürünlerde gelebiliyor. Biz bu ürünleri tutanak karşılığında imha ediyoruz. Buraya gelen her ürün çıkmaz. Bizi en çok medya tarafı üzdü çünkü kanunen yapılması gereken her şeyi yaptık ondan bir eksikliğimizin olduğunu düşünmüyoruz. Ama bunu medyaya bu şekilde yansıtıldığı zaman bunu temizlemek çok zor bir şey, üzücü" ifadelerini kullandı.
"İDDİALAR KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"
Girişim Et Entegre Tesisi Veteriner Hekimi Gülseda Karsavuranoğlu internette yayınlanan görüntülerin ve olayın yanlış bir amaçlarla saptırılarak işletmeyi karalamak adına yapılan küçük bir parçasının yayınlanması olduğunu vurgulayarak, "Ben sürekli burada bulunuyorum veteriner hekimi olarak ve devlet tarafından görevlendirilen bir resmi veteriner hekim meslektaşımızda işletmede bulunmaktadır. Buraya girip çıkan ürünlerin kontrolü yapılarak tüketime sunulup sunulmayacağı noktasında karar veren ve en son onaylayan veteriner hekimler olarak biz burada görev yapıyoruz" dedi. Gıda ve kesimhane işletmesine uygun olmayan ürünün mesai saati dışında getirildiğini söyleyen Karsavuranoğlu, "Biz işletmeye geldiğimizde bunu tespit edip direkt imhasını yaptık. Temizlenerek tüketime sunulduğunu kesinlikle kabul edemeyiz. Böyle bir durum söz konusu değil. Biz yasal prosedürde gerekli evraklarımız ve tutanaklarımız tutulup burada denetime gelen yetkili mercilere de sunuldu" ifadelerini kullandı.
İŞLETME DENETLENDİ
Ankara'nın Çubuk ilçesinde uygunsuz işkembeleri piyasaya sürdüğü iddia edilen işletme denetlendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çubuk Belediyesi ekipleri, sosyal medyada yer alan uygunsuz işkembe görüntülerinin ardından söz konusu mezbahaneyi denetledi.
Denetimde, veteriner hekimler ve gıda mühendisleri de yer aldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Albayrak, sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak kabul ettiklerini ve hızlı bir şekilde işletmeyi denetlediklerini söyledi.
"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR"
İncelemelerde, görüntülerde yer alan işkembelerin tespit edilmediğini dile getiren Albayrak, "Görüntülerin 2 Ağustos'ta tutanakla imha edilen ürünlere ait olduğunu belirledik. İşletmede, görüntülerdeki gibi herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İncelememizde tespit ettiğimiz bazı eksiklerin de giderilmesi için işletmeye yönelik tutanak tuttuk." dedi.
İşletme müdürü İdris Demirhan ise görüntülerde yer alan 580 kilogram işkembenin 2 Ağustos'ta veterinerler gözetiminde imha edildiğini belirtti.
Demirhan, "2 Ağustos'ta yaşanan ve işletmemize girişinden birkaç saat sonra imha edilen ürünlerin görüntüsünün bugün yaşanmış gibi servis edilmesi ve çıkan haberler firmamızda derin bir üzüntüye sebep vermiştir. Ürünlerin imha edilmesinden önce kayda alınan video ile vatandaşlarımızda oluşturulan kaygı nedeniyle şirketimiz adına özür dileriz." ifadesini kullandı.
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