Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor! Soba ve doğal gaz zehirlenmesine dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı... İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan haritalı hava tahmin raporu ve uyarı mesajında yurt genelinde kuvvetli fırtınayla birlikte sağanak yağışın beklendiği belirtildi. Özellikle İstanbul çevresi için lodos uyarısı da paylaşılırken, vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu. Peki sağanak yağış ne zaman sona erecek? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
Yapılan 5 günlük haritalı paylaşımda özellikle pazar günü başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde lodosla birlikte sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.
KUVVETLİ LODOSA DİKKAT!
20.11.2022 Pazar günü Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın güneyi ile İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyinde zaman zaman hamleli kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İZMİR ÇEVRESİNDE RÜZGAR VE FIRTINA
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden, İzmir'de bu geceden itibaren kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olmasının beklendiği açıklandı. Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca zehirlenmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde etkili olacağı bildirildi. Kuvvetli rüzgarın bu akşam saat 22.00'de başlayacağı ve yarın 22.00'de etkisini kaybedeceği belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
MARMARA BÖLGESİNE DE SAĞANAK GELİYOR
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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