AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirdi! İşte gururlandıran anlar
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterlerin görüntülerini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz" ifadelerine yer verildi. Helikopterler Çok Maksatlı Amfibi Gemisi LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterlerin Çok Maksatlı Amfibi Gemisi LHD ANADOLU'ya ilk inişlerini gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladığını duyurdu.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından o anların görüntüleri paylaşıldı.
"Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz. Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz #LHDANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar."
"Hizmete girmesini heyecanla beklediğimiz LHD ANADOLU gemisinde görev yapacak olan hava vasıtalarımıza emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler diliyoruz. #LHDANADOLU"
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 18 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? Altın bileziği kim aldı? Haftalık puan durumu!
- KYK burs/kredi sorgulama ekranı | KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KYK burs/kredi hangi bankaya yatırılır? Ödemeleri hangi gün?
- KYK burs sonucu ne zaman açıklanacak? KYK burs ücreti ne kadar? İlk ödemeler ayın kaçında? 2022-2023 KYK burs/kredi SONUÇ TARİHİ
- KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022-KPSS DHBT konuları neler? KPSS DBHT sınav süresi ne kadar?
- Pazartesi günü okul var mı? 21 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? 2022-2023 1. Dönem ara tatil ne zaman bitiyor?
- SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI değişiyor! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000, 4.500, 5.000 olanlar... 20223 Ocak zammı ne kadar?
- Naim Süleymanoğlu kimdir, neden öldü? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? İşte Naim Süleymanoğlu'nun hayatı
- TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ: İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri...
- Kasım ayı doğalgaz desteği yattı mı, ne kadar yattı? Doğalgaz destek ödemesi nereden, nasıl alınır? Şartları neler? DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI
- Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika? Sınav süresi...
- Uzman öğretmenlik konu dağılımı: 2022 uzman öğretmenlik yazılı sınav konuları ve soru dağılımı nasıl olacak?
- Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı | 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?