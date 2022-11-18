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AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirdi! İşte gururlandıran anlar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri LHD ANADOLU’ya ilk inişi gerçekleştirdi! İşte gururlandıran anlar

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterlerin görüntülerini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz" ifadelerine yer verildi. Helikopterler Çok Maksatlı Amfibi Gemisi LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterlerin Çok Maksatlı Amfibi Gemisi LHD ANADOLU'ya ilk inişlerini gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladığını duyurdu.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından o anların görüntüleri paylaşıldı.

"Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz. Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz #LHDANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar."

"Hizmete girmesini heyecanla beklediğimiz LHD ANADOLU gemisinde görev yapacak olan hava vasıtalarımıza emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler diliyoruz. #LHDANADOLU"

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