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Haberler Galeri Gözler 7 Mart'ta! Mavi vatan için gurur günü: TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri'nin en büyüğü olacak

Gözler 7 Mart'ta! Mavi vatan için gurur günü: TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri'nin en büyüğü olacak

Deniz Kuvvetleri'nin en büyük gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi ANADOLU'ya törenle Türk bayrağı çekildi. İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşası devam eden Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun 7 Mart 2022'de ilk seyrini gerçekleştireceği ve liman kabul testlerine başlayacağı belirtildi. TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girmesiyle Türkiye'nin ilk helikopterli çıkartma gemisi olacak.

Giriş Tarihi: 05.03.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 09:07
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Gözler 7 Mart’ta! Mavi vatan için gurur günü: TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri’nin en büyüğü olacak

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Nisan 2016'da inşasına başlanan ve aralık ayında hizmete girmesi planlanan çok maksatlı amfibi gemi LHD ANADOLU'ya törenle Türk bayrağının çekildiğini açıkladı.

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Gözler 7 Mart’ta! Mavi vatan için gurur günü: TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri’nin en büyüğü olacak

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"17 Nisan 2016'da inşasına başlanan ve 2022 yılının Aralık ayında hizmete girmesi planlanan 232 metre boyu ve 27.000 ton deplasmanı ile Deniz Kuvvetlerimizin en büyük gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'ya törenle Türk bayrağı çekildi.

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Gözler 7 Mart’ta! Mavi vatan için gurur günü: TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri’nin en büyüğü olacak

Şanlı bayrağımızın çekilmesiyle birlikte LHD ANADOLU, 7 Mart 2022'de ilk seyrini gerçekleştirecek ve Liman Kabul Testleri başlayacak. Şimdiden ülkemize, asil milletimize ve Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

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Gözler 7 Mart’ta! Mavi vatan için gurur günü: TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri’nin en büyüğü olacak

Deniz Kuvvetleri'nin en büyük gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'ya Türk bayrağının çekildiği anlara ilişkin görüntüler göğüsleri kabarttı.

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Gözler 7 Mart’ta! Mavi vatan için gurur günü: TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri’nin en büyüğü olacak

TCG Anadolu özellikleri neler?

Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek. Bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilecektir.