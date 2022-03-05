Gözler 7 Mart'ta! Mavi vatan için gurur günü: TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri'nin en büyüğü olacak

Deniz Kuvvetleri'nin en büyük gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi ANADOLU'ya törenle Türk bayrağı çekildi. İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşası devam eden Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun 7 Mart 2022'de ilk seyrini gerçekleştireceği ve liman kabul testlerine başlayacağı belirtildi. TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girmesiyle Türkiye'nin ilk helikopterli çıkartma gemisi olacak.