Adana’da ‘pes’ dedirten olay! Yayaya çarpan kişi bakın ne yaptı
Adana'da, yolun karşısına geçmek isteyen gence çarpan otomobil sürücüsü, kazanın ardından otomobilin kontrol ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Kaza anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazada sağ kolu ve sağ bacağı kırılan Suriyeli Usame Tata, "Arabasına bakıp üzüldü ama bana üzülmedi" dedi.
Adana'da yaşanan kaza, 10 Kasım günü saat 16.30 sularında, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikçide çalışan 19 yaşındaki Suriyeli Usame Tata'ya, malzemeye almaya giderken otomobil çarptı.
Duran sürücü, aracının ön tamponunu kontrol ettikten sonra kaza yerinden kaçtı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tata'nın sağ kolu ve sağ bacağının kırıldığı tespit edildi.
Tata, taburcu olduktan sonra, sürücüden şikayetçi oldu.
Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
"KAÇMASAYDI, ŞİKAYETÇİ OLMAZDIM"
Yaşadığı kazayı anlatan Usame Tata, ölümden döndüğünü ve yaşadığı korkuyu henüz atlatamadığını kaydederek, "Bana çarptı ve arabasını kontrol ettikten sonra kaçtı. Çevredekiler ambulansı aradılar. Hızlı geliyordu ve sanırım alkollüydü. Beni bırakıp gittiğinde yerde acı çekiyordum. Hastaneye götürebilirdi ama kaçmayı tercih etti. Kaza sonrası arabasına bakıp üzüldü ama bana üzülmedi. Bir insana çarpmamış gibi davrandı. Şikayette bulundum. Umarım yakalanıp cezasını çeker. Eğer kaçmasaydı, şikayetçi olmazdım" dedi.
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