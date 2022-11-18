Adana’da ‘pes’ dedirten olay! Yayaya çarpan kişi bakın ne yaptı

"KAÇMASAYDI, ŞİKAYETÇİ OLMAZDIM"



Yaşadığı kazayı anlatan Usame Tata, ölümden döndüğünü ve yaşadığı korkuyu henüz atlatamadığını kaydederek, "Bana çarptı ve arabasını kontrol ettikten sonra kaçtı. Çevredekiler ambulansı aradılar. Hızlı geliyordu ve sanırım alkollüydü. Beni bırakıp gittiğinde yerde acı çekiyordum. Hastaneye götürebilirdi ama kaçmayı tercih etti. Kaza sonrası arabasına bakıp üzüldü ama bana üzülmedi. Bir insana çarpmamış gibi davrandı. Şikayette bulundum. Umarım yakalanıp cezasını çeker. Eğer kaçmasaydı, şikayetçi olmazdım" dedi.

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