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Hatay’da sokak ortasında rezalet! Kaldırımda yürüyen kızları önce taciz etti, sonra dövdü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Hatay’da sokak ortasında rezalet! Kaldırımda yürüyen kızları önce taciz etti, sonra dövdü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 21 yaşındaki E.Ö ile 19 yaşındaki A.Ö adlı kızlara kızlara sözlü tacizde bulunup, döven zanlı, gözaltına alındı. Mide bulandıran saldırı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen gün saat 11.00 sularında Hatay İskenderun ilçesinin en işlek ve hareketli yerlerinden Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde gerçekleşti.

HER ŞEY SÖZLÜ TACİZLE BAŞLADI

İş yerinden molaya çıkan E.Ö. ile A.Ö., markete giderken kaldırımda duran bir kişinin sözlü tacizine uğradı.

ARDINDAN ŞİDDETE BAŞVURDU

Bu kişi, ardından kızlara fiziki şiddet uyguladı. Çevredekilerin müdahalesiyle saldırgan uzaklaştırıldı.

O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından E.Ö. ile A.Ö., polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Olayı anlatan A.Ö., "Sözlü tacizde bulundu ve küfretti. Ardından da yine konuşmaya devam etti. Biz de 'kime söylüyorsunuz' dediğimizde ise bize saldırdı. İş yerinden arkadaşlarımız ve çevrede bulunan vatandaşlar geldi.

Canımızı zor kurtardık. Şikayetçi olduk, darp raporumuzu aldık. Can güvenliğimiz yok. Bu işin üstü kapatılmasın, bu insan ceza almasını istiyoruz" dedi.

İsmi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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