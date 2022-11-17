Hatay’da sokak ortasında rezalet! Kaldırımda yürüyen kızları önce taciz etti, sonra dövdü

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Olayı anlatan A.Ö., "Sözlü tacizde bulundu ve küfretti. Ardından da yine konuşmaya devam etti. Biz de 'kime söylüyorsunuz' dediğimizde ise bize saldırdı. İş yerinden arkadaşlarımız ve çevrede bulunan vatandaşlar geldi.