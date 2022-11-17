Sağanak yağış sonrası İstanbul trafiği kilit! Trafiğin olmadığı güzergahlar nereler? 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü anlık yoğunluk...

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

İstanbul ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde bu akşam saatlerinden yarın sabaha kadar sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar İstanbul geneli ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde (Çerkezköy, Saray, Marmara Ereğlisi, Çorlu, Ergene, Kapaklı) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (15-35 kg/m2) olmasının öngörüldüğü belirtildi.