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Sağanak yağış sonrası İstanbul trafiği kilit! Trafiğin olmadığı güzergahlar nereler? 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü anlık yoğunluk...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Sağanak yağış sonrası İstanbul trafiği kilit! Trafiğin olmadığı güzergahlar nereler? 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü anlık yoğunluk...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı üst üste sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da yağış kendisini akşam saatlerinden itibaren göstermeye başladı. Sağanak yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken yoğunluk oranları yüzde 85'i buldu. İşte anlık İstanbul trafik durumu...

İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Maltepe D-100 karayolunda ve Ataşehir'de trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 17.15 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu oranı yüzde 85 olarak ölçüldü.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

İstanbul ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde bu akşam saatlerinden yarın sabaha kadar sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar İstanbul geneli ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde (Çerkezköy, Saray, Marmara Ereğlisi, Çorlu, Ergene, Kapaklı) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (15-35 kg/m2) olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su bakını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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