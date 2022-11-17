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Mersin'de yürekleri hoplatan olay! 😱Telefonla konuşurken bodrum kata düştü | İşte o anlar ⏩

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Mersin’de yürekleri hoplatan olay! 😱Telefonla konuşurken bodrum kata düştü | İşte o anlar ⏩

Mersin'den yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. İle bağlı Tarsus ilçesinde bir üretim tesisinde çalışan işçi makine dairesinde telefonla konuşarak yürüdüğü sırada üzeri metal levha ile kapatılmış bodrum katına bir anda düştü. Korku 😱 dolu anlara sahne olan olay iş yerinin güvenlik ⏩ kamerasına yansıdı.

Mersin Tarsus'a bağlı Topçu Mahallesi'nde fide üretim tesisinde meydana gelen olayda makine dairesine giren işçi Y.C.B., bir süre sonra telefonuyla ilgilenmeye başladı.

BODRUM KATA HIZLICA DÜŞTÜ

Kulağına götürdüğü telefonla konuşarak yürüdüğü sırada üzeri metal levha ile kapatılmış bodrum bölümüne düştü.

ACI SESİ DUYAN ARKADAŞLARI YARDIMA KOŞTU

Sesi duyarak olay yerine gelen mesai arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARA ALDI

Ağır yaralanan işçi Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri tarafından müdahale edilerek bulunduğu yerden çıkartılıp, sağlık ekibine teslim edildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Hastaneye götürülen işçi tedavi altına alınırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yürekleri hoplatan olay YÜREKLERİ HOPLATAN OLAY

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