Mersin Tarsus'ta bir işçi telefonla konuşurken bodrum kata düştü

Mersin'den yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. İle bağlı Tarsus ilçesinde bir üretim tesisinde çalışan işçi makine dairesinde telefonla konuşarak yürüdüğü sırada üzeri metal levha ile kapatılmış bodrum katına bir anda düştü. Korku dolu anlara sahne olan olay iş yerinin güvenlik ⏩ kamerasına yansıdı.

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