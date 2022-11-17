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Atatürk Barajı'da sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Atatürk Barajı’da sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı!

Atatürk Barajı'nda suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan tarihi alan, balıkçılar tarafından bulundu. Adıyaman Müze Müdürlüğü görevlilerince yapılan ilk inceleme sonucunda, tarihi alanın Neolitik Dönem'den Roma Dönemi'ne kadar kullanıldığı belirlendi.

Adıyaman Atatürk Barajı Samsat ilçesi deniz kenarına yakın bölgede, baraj seviyesi hemen hemen 20 metre kadar düştü.

SULAR ÇEKİLDİ MEZARLAR ÇIKTI

Suların çekilmesi ile baraj sahilindeki mezarlar ortaya çıktı.

BALIKÇILAR BULDU

Alandaki tarihi yapıları fark eden balıkçılar, durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirdi. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindeki uzman ekip, balıkçıların ihbarı üzerine bölgede incelemede bulundu.

Yapılan incelemede; Roma Dönemi'ne ait mezarlar, çeşitli kırık kaplar ve Neolitik Dönem'e ait balta ve kesici aletler bulundu. Aynı alana yaklaşık 200 metre uzaklıktaki tepede ise Roma Dönemi'ne ait kaya mezarı bulundu.

"ÖZELLİKLE ROMA DÖNEMİ'NE AİT MEZARLAR TESPİT EDİLDİ"

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, balıkçıların ihbarıyla bölgede inceleme yaptıklarını kaydederek, "Balıkçıların yapmış olduğu ihbar sonucu Samsat ilçesi sınırları içinde bulunan alana geldik. Su seviyesinin düşmesi sonucu baraj sularının çekilmesiyle beraber bu nekropol alanı ve yerleşim alanı ortaya çıkmış. Bu alanda özellikle Roma Dönemi'ne ait mezarlar tespit edildi ve ayrıca daha önceki dönemlere ait yani Neolitik Dönem'e ait kesici aletler, el baltası ve benzeri objeler tespit ettik. Yine hemen arka kısımda ise farklı tipte mezarlar tespit ettik" dedi.

Balıkçı Mehmet Laçin ise, balık avlarken fark ettikleri tarihi yeri görür görmez Müze Müdürlüğüne bilgi verdiklerini söyledi.

Tespit edilen alanın 'sit alanı' olması için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna rapor sunulacağı öğrenildi.

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