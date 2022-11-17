Meteoroloji 5 günlük hava durum raporunu yayınladı! Soğuk hava dalgası donduracak | Kar, fırtına ve sağanak | İstanbul dahil 39 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durum raporunu yayınladı. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda soğuk hava ve kar yağışına dikkat çekilirken, 39 il için flaş uyarı geldi. Havaların soğuması ile birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı, fırtına beklendiği ifade edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporu yayınladı. Yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının birçok ilde etkili olması bekleniyor.
Yurda etkisi altına alan soğuk hava dalgası üç gün vatandaşları üşütecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısında bulundu.
METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Sıcak havaların yerini soğuklara bırakırken, Kasım ayının ortalarında bazı illerde kar yağışı başladı.
Meteoroloji, "Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu( Malatya dışında) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor." uyarısında bulundu.
ULAŞIMDA AKSAMALAR, ÇATI UÇMASI, SOBA VE DOĞALGAZ KAYNAKLI BACA GAZI ZEHİRLENMESİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Batman, Mardin, Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının öngörüldüğü bildirildi. Kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNE DİKKAT
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar İstanbul il geneli ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (15-35 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su bakını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de bugün (Perşembe) öğleden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Osmaniye il geneli, Adana'nın güney ve doğu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yarın (Cuma) gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile İzmir'in kuzeyinde (Dikili, Bergama) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-80 kg/m2), yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra etki alanını genişleterek İzmir il geneli ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI
Yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının 3 gün etkili olması beklenirken, Meteoroloji 5 günlük raporu yayınladı. 5 günlük raporda yağışların etkili olacağı belirtildi.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Yayınlanan raporda hafta sonu plan yapanlar için de uyarı geldi. Cumartesi ve pazar günü birçok ilde havanın güneşli olacağı bazı illerde ise yağışların etkili olacağı açıklandı.
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA RAPORU
17 KASIM PERŞEMBE
21 KASIM PAZARTESİ
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu( Malatya dışında) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına(40-80 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa), Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Çankırı çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 14°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
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