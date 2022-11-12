Çileden çıkaran karar! Genç kız yaşam savaşı veriyor ehliyetsiz sürücü serbest

"DOKTOR 'MUCİZE BEKLEYİN DİYOR"

Anne Döndü Çalboğazlı, "Yavrum, salı gününden beri hastanede. Doktor 'Sadece mucize bekleyin' diyor. Kuran-ı Kerim okuyorum başında, başka bir şey yok. Sadece kalbi atıyor. Melekti yavrum, evimin neşesiydi. Yavrum hostes olacaktı. Sürücü tutuklansın istiyorum. Ben burada böyle değilim gece, gündüz böyleyim.Kalbim yanıyor, burayı sadece anneler anlar. Bu başka acıya benzemiyor. Anne acısını anne olan bilir. Ben her şeye katlandım ama bu çok zormuş. Sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.