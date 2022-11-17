Osmaniye’de şarampole yuvarlanan araçtaki karı-koca yaralandı
YAŞAM İHA
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde hareket halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybettiği 10 metrelik şarampole yuvarlanmasıyla sürücü ile yanındaki eşi yaralandı.
Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Mayriye G. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hazır bekletilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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