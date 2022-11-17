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Osmaniye’de şarampole yuvarlanan araçtaki karı-koca yaralandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2022
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Osmaniye’de şarampole yuvarlanan araçtaki karı-koca yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde hareket halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybettiği 10 metrelik şarampole yuvarlanmasıyla sürücü ile yanındaki eşi yaralandı.

Kaza, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Mezgitli bölgesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Bekir G. kontrolündeki 80 ABV 475 plakalı araç hareket halindeyken direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu hemen hemen 10 metrelik şarampolden yuvarlandı.

Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Mayriye G. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hazır bekletilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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