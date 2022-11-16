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İskoçlar neden etek giyer? İskoç eteği (kilt) nedir? İskoç erkeklerinin etek giymesinin anlamı nedir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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İskoçlar neden etek giyer? İskoç eteği kilt nedir? İskoç erkeklerinin etek giymesinin anlamı nedir?

İskoçya'nın A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı hazırlık maçı için Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, sembol kıyafetleri olan ' 'kilt' adını verdikleri eteklerle dikkat çekti. İskoç taraftarların renkli görüntüleri sosyal medyada gündem olurken vatandaşlar, "İskoçlar neden etek giyer? İskoç eteği (kilt) nedir? İskoç erkeklerinin etek giymesinin anlamı nedir?" sorularına yanıt arıyor. İşte, cevabı...

İskoç erkekleri neden etek giyer? Diyarbakır'da EURO 2024 elemeleri kapsamında (bugün) oynanacak olan Türkiye-İskoçya hazırlık maçı öncesi İskoç taraftarlar, sembol kıyafetleri olan kilt ile Diyarbakır sokaklarında dolaştı. Ardından İskoç erkeklerinin neden kilt adlı etek giydiği, vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, 'kilt' nedir? İskoç erkekleri neden etek giyer? İşte, yanıtı...

Her ülkenin kendine ait farklı kültürleri vardır. İskoçlarda en dikkat çeten detay ise erkeklerin etek giymesidir. Tarihinde ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapacak olan Diyarbakır'da İskoç taraftarlar, giydikleri etekle (kilt) tarihi Sur ilçesinde gezintiye çıktı ve bu haber hemen gündem oldu. Çok sayıda kişi "İskoçlar neden etek giyer? İskoç eteği ne anlama gelir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İskoçların neden etek giydiği hakkında merak edilenler...

İSKOÇLAR NEDEN ETEK GİYER?

Kilt, İskoçya'nın ulusal gururun ve aile/klan ilişkilerinin önemli bir sembolü olarak bilinmektedir.

İskoç erkeklerin giydiği kıyafet,; gömlek, kravat, yelek, ceket, kilt ve kilt iğnesinden oluşur.

İskoçlar dize kadar yün çorap geçirir ve kurdele ile hafif takım elbise ayakkabıları giyerler.

Öte yandan kilt adı verilen etek İskoçlar için gücün, romantikliğin ve dramatizmin simgesidir.

Kit İskoçlar için 1500'lü yıllardan beri büyük öneme sahiptir.

İSKOÇ ERKEKLERİN GİYDİĞİ ETEK(KİLT) NEDİR?

İskoçya'da erkeklerin giydiği eteğe 'kilt' denilmiştir. İskoçyalı erkeklerin geleneksel olarak giydikleri Kilt, balo ve düğün tarzındaki özel günlerde giyilmektedir. Temel olarak ulusal bir gurur ve aile ile klan ilişkilerinde oldukça önemli olan bir unsurdur. Kilt, İskoç erkeklerin geleneksel bir kostümüdür. Bu kostümü oluşturan unsurlar da Kilt, Kilt iğnesi, ceket, gömlek, kravat, yelek, diz hizasında yün çorap, kurdele ve hafif takım elbise ayakkabısından oluşmaktadır.

Tarih boyunca pek çok kez istilalara uğrayan, doğa harikası yeşilliği ile göz kamaştıran İskoçya, bahsi geçtiğinde aklınıza hemen İskoç erkeklerinin giydiği Kilt olarak adlandırılan etek, İskoç viskisi ve gayda gelir. İskoç erkeklerinin giydiği Kilt 500 yıllık geçmişinde oldukça fazla değişiklik geçirmiş olsa da günümüzde de İskoçya ve İskoç erkeklerinin geleneksel sembollerinin başında gelmektedir.

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır Stadyumu'nda hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma için kente gelen bine yakın İskoç taraftar, müsabaka öncesi tarihi Sur ilçesine geldi.

Taraftarlar, geleneksel kıyafetleri olan "Kilt" adını verdikleri etekleriyle gezdikleri ilçenin Gazi Caddesi'nde vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.Bazı İskoçyalı taraftarlar maçı 2-0 ya da 2-1 İskoçya'nın kazanacağını söyledi. Bazı taraftarlar ise dostluk maçının beraberlikle sona ereceğini söyledi.

Arda Güler’li A Milli Takım, İskoçya’ya karşı! ARDA GÜLER'Lİ A MİLLİ TAKIM, İSKOÇYA'YA KARŞI!

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