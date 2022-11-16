İskoçlar neden etek giyer? İskoç eteği (kilt) nedir? İskoç erkeklerinin etek giymesinin anlamı nedir?

Her ülkenin kendine ait farklı kültürleri vardır. İskoçlarda en dikkat çeten detay ise erkeklerin etek giymesidir. Tarihinde ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapacak olan Diyarbakır'da İskoç taraftarlar, giydikleri etekle (kilt) tarihi Sur ilçesinde gezintiye çıktı ve bu haber hemen gündem oldu. Çok sayıda kişi "İskoçlar neden etek giyer? İskoç eteği ne anlama gelir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İskoçların neden etek giydiği hakkında merak edilenler...