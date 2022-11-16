Arda Güler'li A Milli Takım, İskoçya'ya karşı! 2022 Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Özel maça ev sahipliği yapacak Diyarbakır'da hazırlıklar tamamlanırken, heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detayları araştırılmaya başlandı. Arda Güler, Emirhan İlkhan ve Tayyip Talha Sanuç'un milli takım kadrosuna dahil edilmesinin ardından gözler genç yıldızlara çevrildi. Peki, 2022 Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...
Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası'na veda eden Türkiye A Milli Takım, Dünya Kupası arasında İskoçya ile hazırlık maçına çıkacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde en iyi sonucu almak için hazırlanan A Milli Takım, hazırlık maçı kapsamında İskoçya ile mücadele edecek. Peki, 2022 Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte haberin detayları...
TÜRKİYE İSKOÇYA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye İskoçya hazırlık maçı, 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından yayınlanacak.
Müsabakada, Kosova Futbol Federasyonundan Visar Kastrati düdük çalacak. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.
Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.
Ay yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.
A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0, üçüncü maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0, İzmir'de Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldıktan sonra C Ligi'ni deplasmanda aldığı 2-1'lik Faroe Adaları yenilgisiyle tamamladı. .
Milli takım, 261'i deplasmanda, 266'sı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 828 gol attı, kalesinde 873 gol gördü.
Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 610 karşılaşmanın 527'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 610 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
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