Arda Güler’li A Milli Takım, İskoçya’ya karşı! 2022 Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası'na veda eden Türkiye A Milli Takım, Dünya Kupası arasında İskoçya ile hazırlık maçına çıkacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde en iyi sonucu almak için hazırlanan A Milli Takım, hazırlık maçı kapsamında İskoçya ile mücadele edecek. Peki, 2022 Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte haberin detayları...

TÜRKİYE İSKOÇYA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye İskoçya hazırlık maçı, 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından yayınlanacak.