İzmir’de çam fıstığı hasadı başladı! Fiyatı altınla yarışıyor

"HER İŞİN BİR ZORLUĞU VAR"

Kozalak toplayarak geçimini sağlayan işçilerden Fatma Sabahçı, "Yorucu bir iş. Her işin bir zorluğu var ama temiz havada hasat yapmak çok keyifli. Bize yevmiye olarak kazanç sağlıyor. Başka işe de gidiyorum ama mahsul iyi olunca kozalak toplamak da güzel oluyor" ifadesini kullandı.