Beyoğlu’nda kız yurdunda korku dolu anlar! Maganda kurşunlarının hedefi oldu

Devam eden çalışmalarda çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, parktan oturan şahısların Mustafa Ç., Hasan Ş., Kubilay T., Alişahin Ö., Hamza K. ve Servet A. olduğunu belirledi. Parkta tabancayla ateş açan şahsın ise Servet A. olduğu tespit edildi.