Beyoğlu’nda kız yurdunda korku dolu anlar! Maganda kurşunlarının hedefi oldu
İstanbul Beyoğlu’nda parkta oturan gruptaki bir kişi, silahla pek çok kez havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan ikisi yakındaki kız yurdunun camına gelince büyük yaşandı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri magandayı silahla beraber yakaladı.
Olay, geçen hafta Salı günü gece saat 03.30 sularında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre gece sularında 6 kişilik bir grup, sokak üzerindeki parktaki bankta oturarak alkol almaya başladı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolün dozunu kaçıran şahıslardan maganda, silahıyla havaya pek çok kez rastgele ateş açtı.
KURŞUNLARDAN İKİSİ KIZ YURDUNA İSABET ETTİ
Şahsın silahından çıkan kurşunlardan ikisi hemen yan tarafta bulunan kız yürüdünüz camına isabet etti. Panik yaşayan yurttaki görevlileri ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, parktaki şahıslar ise kaçtı.
KAMERAYA YANSIDI
Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından kısa sürede yurda gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, geniş çaplı çalışma başlattı.
BEYOĞLU EMNİYETİ ADIM ADIM İZ SÜRDÜ
Polis ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda yurdun yanındaki parkta kalabalık bir grubun oturduğu ve buradan ateş aşıldığı tespit edildi.
Devam eden çalışmalarda çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, parktan oturan şahısların Mustafa Ç., Hasan Ş., Kubilay T., Alişahin Ö., Hamza K. ve Servet A. olduğunu belirledi. Parkta tabancayla ateş açan şahsın ise Servet A. olduğu tespit edildi.
MAGANDA SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI
Beyoğlu polisinin semtte yaptığı çalışmalarda Servet A.'yı sokak üzerinde kıskıvrak yakaladı. Şahsın üst aramasında da olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınarak emniyete getirilen şahsa ifadesinin ardından "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Servet A., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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