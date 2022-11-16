16 Kasım 2022, Çarşamba
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Beyoğlu’nda kız yurdunda maganda kurşunu dehşeti
İstanbul Beyoğlu’nda parkta oturan gruptaki bir kişi, silahla pek çok kez havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan ikisi yakındaki kız yurdunun camına gelince büyük yaşandı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri magandayı silahla beraber yakaladı.