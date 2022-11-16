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Beyoğlu’nda kız yurdunda maganda kurşunu dehşeti

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Giriş: 16.11.2022 11:32
İstanbul Beyoğlu’nda parkta oturan gruptaki bir kişi, silahla pek çok kez havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan ikisi yakındaki kız yurdunun camına gelince büyük yaşandı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri magandayı silahla beraber yakaladı.
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