Adana’da üvey anneye kezzaplı dehşet! Kardeşlerin savunması ’pes’ dedirtti

Vanlı, "Öfkelenince, annem de ne yapacağını şaşırıp kardeşime saldırmış. Bilal de içinde ne olduğunu bilmediği şişeyi fırlattı. İçinde kimyasal madde varmış ve çıplak olduğu için yanmış. Sonra bizi aradı ve kavga ettiklerini söyledi" diye konuştu.