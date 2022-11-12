Adana’da kezzaplı dehşet! Üvey evlat kabusu yaşattı
Adana’da bir kişinin üvey annesi kimseyle evlenmesin diye üzerine kezzap dökerek ağır şekilde yaraladığı öne sürüldü. Yaralanan Nazmiye Sisli, 13 gündür hastanede tedavi görürken firari üvey evlat her yerde aranıyor.
Adana'da yaşanan olay, 31 Ekim Pazartesi merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 43 yaşındaki Nazmiye Sisli, 12 yıl önce Halil İbrahim A. ile evlendi. Halil İbrahim A.'nın daha önceki evliliğinden dünyaya gelen ve o zaman 9 yaşında olan 21 yaşındaki oğlu Bilal A.'yı Nazmiye Sisli büyüttü.
Ancak Nazmiye Sisli, bundan 2 yıl önce eşinden boşandı. Üvey oğlu da babasıyla birlikte kalmaya başladı. Ancak 31 Ekim günü Bilal A. üvey annesinin evine geldi.
Bilal A. zili çaldı. Anne kapıyı açar açmaz üvey oğlu Bilal A., Nazmiye Sisli'in üzerine kezzap dökerek kaçtı.
Nazmiye Sisli'nin annesinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri yaralanan kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.
Nazmiye Sisli'nin yüzünde, sırtında, bacağında ve boğazında ciddi şekilde yanıklar oluştu. Sisli, 13 gündür hastanede tedavi görürken firari üvey evlat her yerde aranıyor.
Yaralanan Nazmiye Sisli, üvey oğlunun kendisinin kimseyle evlenmemesi için üzerine kezzap döktüğünü öne sürdü.
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