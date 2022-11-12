Adana’da kezzaplı dehşet! Üvey evlat kabusu yaşattı

Adana'da yaşanan olay, 31 Ekim Pazartesi merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 43 yaşındaki Nazmiye Sisli, 12 yıl önce Halil İbrahim A. ile evlendi. Halil İbrahim A.'nın daha önceki evliliğinden dünyaya gelen ve o zaman 9 yaşında olan 21 yaşındaki oğlu Bilal A.'yı Nazmiye Sisli büyüttü.