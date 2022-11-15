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Sağanak yağış ve kar geliyor! Batı sağanak yağışa Doğu kara teslim olacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Sağanak yağış ve kar geliyor! Batı sağanak yağışa Doğu kara teslim olacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan haritalı hava tahmin raporunda yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve özellikle doğu bölgesinde yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Diğer yandan başta İstanbul olmak üzere batı bölgesinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkisini göstereceği ve hafta sonuna kadar süreceği görüldü. Özellikle doğu illerinde sıcaklıkların sıfırın altına ineceği de belirtildi. Peki sağanak yağış ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

Yurt genelinde kış mevsiminin yavaş yavaş etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte batı bölgesindeki illerde sağanak yağış beklenirken, doğu illerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin haritalarında yurdun büyük bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı görülürken özellikle doğu illerinde kar yağacak.

Meteoroloji'nin paylaştığı haritalarda doğudaki çok sayıda ilde geceleri sıcaklıkların sıfırın altına ineceği de görülüyor.

SABAH SAATLERİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yurdun güneydoğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Kayseri, Elazığ ve Malatya'nın güney ilçeleri ve Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/ m2), Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/ m2) olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU İLLERİNDE SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırdı. Gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan, Tunceli, Ardahan ve Bayburt'ta 2, Erzurum'da 4, Ağrı'da 3, Iğdır'da 1, Kars'ta 8 derece olarak kaydedildi.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

İki yeni yağış sistemi Türkiye’ye giriyor

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