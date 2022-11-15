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Kütahya'da tüp patlaması! Aynı aileden 2'si ağır 4 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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Kütahya’da tüp patlaması! Aynı aileden 2’si ağır 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir evde meydana gelen tüp patlamasında aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Moymul Mahallesi Danacılar Sokak'ta iki katlı bir binanın zemin katında patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşte detaylar...

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