Huggy Wuggy oyuncak nedir, yasaklandı mı? Huggy Wuggy oyuncak neden yasaklandı, açıklandı mı?

İnce keskin dişleri ile bir korku oyunu karakteri olan oyuncakla ilgili uzmanlar ebeveynleri uyarıyor.

Oyuncak, Ticaret Bakanlığı'nın da takibinde. Piyasaya sunulan oyuncakların incelemeye alındığı bildirildi. İncelemenin sonucu yapılan açıklama ile duyuruldu.