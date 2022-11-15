Huggy Wuggy oyuncak nedir, yasaklandı mı? Huggy Wuggy oyuncak neden yasaklandı, açıklandı mı?
Huggy Wuggy oyuncak nedir, yasaklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ticaret Bakanlığı iki firmanın ürettiği "Huggy Wuggy" oyuncakla ilgili toplatma kararı aldı. Ayrıca satın alınmış ürünler de geri çağırıldı. Peki, Huggy Wuggy oyuncak nedir, yasaklandı mı? Huggy Wuggy oyuncak neden yasaklandı, açıklandı mı?
Huggy Wuggy oyuncak nedir, yasaklandı mı? Huggy Wuggy oyuncak neden yasaklandı, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. "Huggy Wuggy" türü oyuncaklar son dönemde gündemde. Peki, Huggy Wuggy oyuncak nedir, yasaklandı mı? Huggy Wuggy oyuncak neden yasaklandı, açıklandı mı?
"Huggy Wuggy" türü oyuncaklar son dönemde gündemde.
İnce keskin dişleri ile bir korku oyunu karakteri olan oyuncakla ilgili uzmanlar ebeveynleri uyarıyor.
Oyuncak, Ticaret Bakanlığı'nın da takibinde. Piyasaya sunulan oyuncakların incelemeye alındığı bildirildi. İncelemenin sonucu yapılan açıklama ile duyuruldu.
Buna göre riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden alınan numunelerde iki ürünün "Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği" gerekliliğini karşılamadığı tespit edildi.
Söz konusu 2 ürün için "piyasaya arzının yasaklanması", "piyasadan toplatılması" ve "tüketicilerden geri çağırılması" kararı alındı.
PARA CEZASI
İki ürünü satan firmalara da toplam 123 bin 600 lira para cezası uygulanacak.
Söz konusu ürünlerin bilgileri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) paylaşıldı.
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