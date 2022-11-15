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İhbarın altından dram çıktı! Ekipler harekete geçti: Devlet korumasına alındılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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İhbarın altından dram çıktı! Ekipler harekete geçti: Devlet korumasına alındılar

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir ihbar üzerine eve giden ekipler gördükleri dram karşısında şoke oldular. Işıksız odada kalan ve hiç konuşmayan 23 yaşındaki zihinsel engelli kız ile çocuğu, annesi, anneannesi ve 2 kardeşi korumaya alındı.

Kocaeli Gölcük'te, 6 şahsın yaşadığı evde kalanların olmasına rağmen hiç kimsenin dışarıya çıkmamasından kuşku duyan bölge sakinleri ekiplere durumu ihbar etti.

DRAM ÇIKTI

İhbarın altından dram çıktı İHBARIN ALTINDAN DRAM ÇIKTI

İhbar üzerine Kocaeli Valiliği, Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi Zabıtası ile temizlik işleri ekipleri ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yeni Mahalle'de bulunan binan 5. katına giren ekipler dram ile karşılaştı.

HİÇ KONUŞMUYOR 2 YAŞINDA KIZI VAR…

Evde kullanılmayan eşyaların arasında güçlükle ilerleyen ekipler, karanlık odada, koltuğun üstünde 23 yaşında kızı fark etti.

Sorulan hiçbir soruya cevap vermeyen kızın zihinsel engelli olduğu, 2 yaşında da bir çocuğu olduğu öğrenildi.

EKİPLER TÜM İHTİYAÇLARIYLA İLGİLENDİ

Zabıta ve Gölcük Belediyesi ekipleri, evde bulunan gereksiz eşyaları tek tek çıkardı. Ailenin Gölcük Kaymakamlığı'ndan maddi yardım, çeşitli vakıflardan yiyecek yardımı, Gölcük Belediyesi'nden ise sosyal yardım aldığı, ancak psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.

VALİDEN TALİMAT GELDİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz hemen devreye girerek, ailenin evden alınması talimatını verdi.

DEVLET KORUMASINA ALINDIOLAR

Evde yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Hatice Y. huzurevine teslim edildi. Kızı 50 yaşındaki Ümit Y. ile, 3 çocuğu ve Ümit Y.'nin torunu da devlet korumasına alındı.

"ÇOK FAZLA BİRİKMİŞ EŞYA VARDI AMA ÇÖP EV DEĞİLDİ"

Olayı anlatan apartman yöneticisi Eşref Görmüş, "80 yaşındaki Alzheimer hastası Hatice teyze, kızı Ümit, 3 torunu ve torununun 2 yaşındaki kızı yaşıyordu. Hatice teyzeyi huzur evine götürdüler. Ümit'in 2 oğlunu ve 2 yaşındaki torununu çocuk esirgeme kurumu aldı. Ümit hanımın 17 yaşındaki kızı zihinsel engelli, Evde çok fazla birikmiş eşya vardı ama çöp ev değildi" dedi.

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