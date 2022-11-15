İhbarın altından dram çıktı! Ekipler harekete geçti: Devlet korumasına alındılar
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir ihbar üzerine eve giden ekipler gördükleri dram karşısında şoke oldular. Işıksız odada kalan ve hiç konuşmayan 23 yaşındaki zihinsel engelli kız ile çocuğu, annesi, anneannesi ve 2 kardeşi korumaya alındı.
DRAM ÇIKTI
İhbar üzerine Kocaeli Valiliği, Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi Zabıtası ile temizlik işleri ekipleri ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yeni Mahalle'de bulunan binan 5. katına giren ekipler dram ile karşılaştı.
HİÇ KONUŞMUYOR 2 YAŞINDA KIZI VAR…
Evde kullanılmayan eşyaların arasında güçlükle ilerleyen ekipler, karanlık odada, koltuğun üstünde 23 yaşında kızı fark etti.
Sorulan hiçbir soruya cevap vermeyen kızın zihinsel engelli olduğu, 2 yaşında da bir çocuğu olduğu öğrenildi.
EKİPLER TÜM İHTİYAÇLARIYLA İLGİLENDİ
Zabıta ve Gölcük Belediyesi ekipleri, evde bulunan gereksiz eşyaları tek tek çıkardı. Ailenin Gölcük Kaymakamlığı'ndan maddi yardım, çeşitli vakıflardan yiyecek yardımı, Gölcük Belediyesi'nden ise sosyal yardım aldığı, ancak psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.
VALİDEN TALİMAT GELDİ
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz hemen devreye girerek, ailenin evden alınması talimatını verdi.
"ÇOK FAZLA BİRİKMİŞ EŞYA VARDI AMA ÇÖP EV DEĞİLDİ"
Olayı anlatan apartman yöneticisi Eşref Görmüş, "80 yaşındaki Alzheimer hastası Hatice teyze, kızı Ümit, 3 torunu ve torununun 2 yaşındaki kızı yaşıyordu. Hatice teyzeyi huzur evine götürdüler. Ümit'in 2 oğlunu ve 2 yaşındaki torununu çocuk esirgeme kurumu aldı. Ümit hanımın 17 yaşındaki kızı zihinsel engelli, Evde çok fazla birikmiş eşya vardı ama çöp ev değildi" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kasım ara tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 Kasım ayı tatili kaç gün sürecek? MEB açıklamaları...
- EGM Polis promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Polis maaş promosyonları neden yatmadı, ne zaman yatar?
- NATO 5. madde nedir, içeriği ne? Polonya NATO üyesi mi, kim vurdu?
- Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır Bismil, Ergani, Silvan, Çermik kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Devlet hastanelerine 11.317 sürekli işçi ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman başlıyor?
- Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Yayın günü değişti, final iddiası geldi! Star TV'nin yeni dizisi için tehlike çanları! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu...
- Huggy Wuggy oyuncak nedir, yasaklandı mı? Huggy Wuggy oyuncak neden yasaklandı, açıklandı mı?
- EYT'de eksik prim ve yaş şemaya girdi! İşe giriş tarihin bu tarihse EYT kapsamındasın! 1996, 1997, 1998, 1999 yılı için grafik...
- Sosyal ekonomik destek ne zaman yatacak 2022? Kasım ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?
- Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 15 Kasım Aile destek programı ödemeleri yattı mı? T.C kimlik numarası ile sorgulama...
- Bekçilik alımları ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçilik alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?