Kadıköy’de ceza yiyen sürücüden bir garip tepki: “Bedel ödendi”

"MODİFİYE SUÇ OLMAMALI BEDEL ÖDENDİ"

Ceza yiyen araç sahibi Doğuş Boğa, "Egzozdan ceza yedim. Aracın egzozu kopuk. İnandıramadım. Bin 850 TL ceza yedim. Bir de otopark parası var. Egzoz dün koptu zaten. Arabayı alalı 2 gün oldu. Araba biraz basık, tümseğe çarpınca egzozu kopardım. Modifiye suç olmamalı. Bedel ödendi. Aracı aldık beledini ödedik" dedi.