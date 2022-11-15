Kadıköy’de ceza yiyen sürücüden bir garip tepki: “Bedel ödendi”
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde emniyet güçlerince trafikte yapılan kontrolde, abart egzoz olduğu belirlene bir aracın sürücüsüne cezai işlem yapıldı. Ceza yazılan genç sürücü, ceza makbuzu ile birlikte aracının önünde anı fotoğrafı çektirdi. Verilen cezayla alakalı konuşan sürücünün, “Bedel ödendi” ifadelerini kullanması tuhaf anlara sahne oldu.
Kadıköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce trafikte araçlara ve sürücülere ilişkin kontrol gerçekleştirildi.
Denetimde durdurulan bir otomobilde abart egzoz olduğu belirlenmesi üzerine otomobilin sahibi Doğuş Boğa'ya bin 850 lira para cezası verildi.
Aynı zamanda otomobil de otoparka çekildi.
Aracın sahibi Boğa, ceza makbuzunu eline alıp otomobilinin önüne geçerek anı fotoğrafı çektirdi.
"MODİFİYE SUÇ OLMAMALI BEDEL ÖDENDİ"
Ceza yiyen araç sahibi Doğuş Boğa, "Egzozdan ceza yedim. Aracın egzozu kopuk. İnandıramadım. Bin 850 TL ceza yedim. Bir de otopark parası var. Egzoz dün koptu zaten. Arabayı alalı 2 gün oldu. Araba biraz basık, tümseğe çarpınca egzozu kopardım. Modifiye suç olmamalı. Bedel ödendi. Aracı aldık beledini ödedik" dedi.
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