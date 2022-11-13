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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketleri kara deliğe dönüştü

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketleri kara deliğe dönüştü

CHP'nin sorunları bitmeyen belediyelerinden biri de İzmir Büyükşehir Belediyesi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in yeni fiyaskosu ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürekli zarar eden ve şimdiye kadar 2 milyar 722 milyon lira aktardığı 3 belediye şirketine, 435 milyon lira daha aktarıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kötü yönetimi belediyeye bağlı şirketleri de vurdu. Bünyelerinde çalıştırdıkları binlerce personelin maaş ve yemek paralarını dahi ödemekte zorluk çeken belediye şirketleri, Soyer'in başkanlığındaki 3 yılı aşkın sürede kötü yönetim nedeniyle adeta kara deliğe dönüştü.

Batık belediye şirketlerini ayakta tutmak için bugüne kadar belediye kasasından 'sermaye artışı' adı altında 2 milyar 722 milyon 940 bin 716,67 TL kaynak aktardığı Sayıştay raporlarına da yansıyan Soyer, her geçen gün biraz daha büyüyen kara deliği kapatmak için tasarruf etmek yerine yine işin kolayına kaçtı.

435 MİLYON LİRA DAHA

Büyükşehir belediyesi iştiraki üç şirketin zararlarını karşılamak için yeniden sermaye artırım kararı alındı. Pazartesi günkü meclis toplantısında kabul edilmesi halinde büyükşehir belediyesi kasasından İZULAŞ, İZBAN ve İZTARIM'a sermaye artırımı adı altında toplam 434 milyon 794 bin 124 lira daha kaynak aktaracak.

İZULAŞ'ın ortaklarından ESHOT'un da İZULAŞ'taki sermaye payını korumak için aktaracağı 19 milyon 200 bin lira da dikkate alındığında bu rakam 453 milyon 994 bin 124 liraya çıkmış olacak.

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