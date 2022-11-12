İZFAŞ’ı denetleyen Sayıştay’dan çarpıcı tespit: Tunç Soyer’in başkanlığı mevzuata aykırı!

'İÇ DENETİM YAPILMADI'

Sayıştay raporda yer alan diğer bir bulguya göre ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin yüzde 99,95 oranında hissesine sahip olduğu İZFAŞ Şirketini hukuka uygunluk ve iç kontrol sistemi kapsamında denetlemediğini ortaya koydu. Denetçi raporunda iç denetçi görevlendirmesi yapılmadığına dikkat çekti.

'YÖNETİCİLERE 392 BİN LİRALIK EK ÖDEME'

'Şirket yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı dışında ayrıca ücret ödenmesi' başlıklı bulguda ise Şirket üst üste dönemlerde artan tutarlarda zarar ettiği ve sermaye kayıpları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden sermaye transferi aldığı halde, 2021 yılında Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ile birlikte ayrıca 392 bin 809 TL tutarında ücret ödendiği bilgisini yer verildi. Raporda "Buna göre açıklanan şekilde olumsuz bir mali durum içindeki Şirketin yasal bir zorunluluk olmaksızın, bazı Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı dışında ayrıca ücret ödemesi 6102 sayılı TTK'nın sermayenin ve şirket menfaatlerinin Yönetim Kurulunca korunmasına ilişkin hükümlerine uygun değildir" denildi.