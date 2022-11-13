Sıva uğruna ölümü göze aldı! 4 katlı binanın çatısında tehlikeli anlar
Konya’nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında kiremitlerin üzerine yatarak sıva yapan bir kişiyi görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Çatıdaki tehlikeli sıva çalışmasının yapıldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'de Evsat Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkan iki kişiden biri çatıya yüzüstü yatarak çatı altındaki dış cepheye sıva yapmaya başladı.
Çatıda kiremitlerin üzerine oturan diğer kişi de harç dolu kovayı tutarak ve malasına harç koyarak sıvacıya yardımcı olmaya çalıştı.
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