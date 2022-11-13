Sıva uğruna ölümü göze aldı! 4 katlı binanın çatısında tehlikeli anlar

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'de Evsat Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkan iki kişiden biri çatıya yüzüstü yatarak çatı altındaki dış cepheye sıva yapmaya başladı.

Çatıda kiremitlerin üzerine oturan diğer kişi de harç dolu kovayı tutarak ve malasına harç koyarak sıvacıya yardımcı olmaya çalıştı.