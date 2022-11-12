Sigara ve içki ile camiye girip Kur’an-ı Kerim’i tekmeledi! İstanbul’da skandal olay

İstanbul İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesi ile sigara içerek giren ve Kur'an-Kerim'e tekme atan şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İmamın şikayetçi olduğu şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı