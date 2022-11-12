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Sigara ve içki ile camiye girip Kur'an-ı Kerim'i tekmeledi! İstanbul'da skandal olay

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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Sigara ve içki ile camiye girip Kur’an-ı Kerim’i tekmeledi! İstanbul’da skandal olay

İstanbul İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan camiye ayakkabıları, elindeki içki şişesi ve sigara ile giren şahıs Kur'an-Kerim’i tekmeledi. İmamın şikayetçi olduğu şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesi ile sigara içerek giren ve Kur'an-Kerim'e tekme atan şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İmamın şikayetçi olduğu şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı

Olay, dün İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan camide yaşandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahsın camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesi ile sigara içerek girdiği görüldü.

Öte yandan şahsın Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı anlar ise izleyenlere 'bu kadarına pes' dedirtti. İmamım şikayetçi olması üzerine zanlının polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Camiye girip Kur’an-ı Kerim’i tekmeledi! CAMİYE GİRİP KUR'AN-I KERİM'İ TEKMELEDİ!

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