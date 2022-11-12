2022 Green Card başvuru çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? Green Card ne zaman açıklanacak? Tarih duyurusu

* Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

* Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

* Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.