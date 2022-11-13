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Ankara’da öfkeli koca dehşeti! Kayınpederi ve iki kayınbiraderini yaraladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2022
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Ankara’da öfkeli koca dehşeti! Kayınpederi ve iki kayınbiraderini yaraladı

Son dakika haberine göre Ankara’nın Etimesgut ilçesinde karısıyla aralarında problem olan koca, bir araya geldiği kayınpederi ve iki kayınbiraderini silahla yaraladı.

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