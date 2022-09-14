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Şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'e veda!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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Şehit Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk’e veda!

Şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aralarında olduğu binlerce kişi katıldı.

Derik Kaymakamlığı görevini yerine getirirken, terör örgütünün hain saldırısında şehit düşen Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk dün saat 16.00'da hayatını kaybetti.

Safitürk'ün ölüm haberi Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan aileye taziye dileklerini iletti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başta olmak üzere birçok kişi taziye mesajlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

ASIM AMCAYA SON GÖREV

Asım Safitürk'ün cenazesi bugün Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kılınacak cenaze namazı ile kaldırılacak. Safitürk'ün cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılıyor. Asım Safitürk'ün yetiştirdiği onlarca öğrenci cenaze namazı için Sakarya'ya geldi. Yine yüzlerce vatandaş da şehir dışından cenaze namazını kılmak için camiye ulaştı.

OĞLUNUN CENAZE NAMAZINI AYNI CAMİDE KILDIRMIŞTI

Asım Safitürk, 6 yıl önce şehit olan oğlu Fatih Safitürk'ün cenaze namazını bugün kendi cenazesinin kılınacağı camide kıldırmıştı. Cenaze namazına oldukça yoğun bir katılım var.

Asım Safitürk’e veda ASIM SAFİTÜRK'E VEDA

Şehit kaymakamın babasına veda ŞEHİT KAYMAKAMIN BABASINA VEDA

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