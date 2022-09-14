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Beyoğlu’nda bir tuhaf hırsızlık! Büfeden çaldığı içecekleri aynı büfeye satmaya çalıştı! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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Beyoğlu’nda bir tuhaf hırsızlık! Büfeden çaldığı içecekleri aynı büfeye satmaya çalıştı! O anlar kamerada

Taksim Metrosundaki büfeden enerji içeceği çalan şahıs, hapishaneden yeni çıktığını belirterek bu içecekleri satmaya kalkışınca yakayı ele verdi. İşyeri sahibiyle tartışmaya giren hırsız kaçarak kayıplara karışırken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 11 Eylül günü Taksim Metro istasyonu içindeki büfede meydana geldi.

DOLAPTAN ENERJİ İÇECEKLERİNİ ÇALDI

Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıkan bir şahıs, metro istasyonu içerisindeki büfede kimsenin olmamasını fırsat bilerek dolaptan enerji içeceklerini çaldı.

BÜFEDEN ÇALDIKLARINI AYNI BÜFEYE SATMAYA ÇALIŞTI! / VİDEO İZLE

Çaldığı içecekleri aynı büfeye satmaya çalıştı! ÇALDIĞI İÇECEKLERİ AYNI BÜFEYE SATMAYA ÇALIŞTI!

'CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIM ÇOK ENERJİ İÇECEĞİM VAR'

Dolaptan enerji içeceklerini alan şahıs, büfenin sahibiyle karşılaşınca da, cezaevinden yeni çıktığını ve kendisinde çok sayıda enerji içeceği olduğunu söyledi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Durumu fark eden büfe sahibi, enerji içeceklerini çalan şahısla arasında tartışma yaşandı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Hırsız daha sonra enerji içeceklerini de bırakarak kaçıp kayıplara karıştı.

Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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