Beyoğlu’nda bir tuhaf hırsızlık! Büfeden çaldığı içecekleri aynı büfeye satmaya çalıştı! O anlar kamerada

'CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIM ÇOK ENERJİ İÇECEĞİM VAR'

Dolaptan enerji içeceklerini alan şahıs, büfenin sahibiyle karşılaşınca da, cezaevinden yeni çıktığını ve kendisinde çok sayıda enerji içeceği olduğunu söyledi.