Beyoğlu’nda bir tuhaf hırsızlık! Büfeden çaldığı içecekleri aynı büfeye satmaya çalıştı! O anlar kamerada
YAŞAM İHA
Taksim Metrosundaki büfeden enerji içeceği çalan şahıs, hapishaneden yeni çıktığını belirterek bu içecekleri satmaya kalkışınca yakayı ele verdi. İşyeri sahibiyle tartışmaya giren hırsız kaçarak kayıplara karışırken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, 11 Eylül günü Taksim Metro istasyonu içindeki büfede meydana geldi.
DOLAPTAN ENERJİ İÇECEKLERİNİ ÇALDI
Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıkan bir şahıs, metro istasyonu içerisindeki büfede kimsenin olmamasını fırsat bilerek dolaptan enerji içeceklerini çaldı.
BÜFEDEN ÇALDIKLARINI AYNI BÜFEYE SATMAYA ÇALIŞTI! / VİDEO İZLE
'CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIM ÇOK ENERJİ İÇECEĞİM VAR'
Dolaptan enerji içeceklerini alan şahıs, büfenin sahibiyle karşılaşınca da, cezaevinden yeni çıktığını ve kendisinde çok sayıda enerji içeceği olduğunu söyledi.
TARTIŞMA ÇIKTI
Durumu fark eden büfe sahibi, enerji içeceklerini çalan şahısla arasında tartışma yaşandı.
KAYIPLARA KARIŞTI
Hırsız daha sonra enerji içeceklerini de bırakarak kaçıp kayıplara karıştı.
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