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İstanbul’da boş arazide bulundu! Ekipler inceleme başlattı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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İstanbul’da boş arazide bulundu! Ekipler inceleme başlattı

İstanbul’da boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Cesedin yanında bir silah olduğu belirlenirken, üzerinden kimlik çıkmadı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir kişinin boş arazide hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri 30 yaşlarında bir erkeğe ait bir ceset buldu.

Yanında silah bulunan cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Ekipler, olayla iligli çalışma başlattı.

Görgü tanığı Eyüp Özdağ, "Herhangi bir bilgimiz yok, gece olmuş" dedi.

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