Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün vefat ettiğini duyurdu. Safitürk'ün cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Safitürk, akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Safitürk'ün ölüm haberini alan komşuları, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.
Vali Çetin Oktay Kaldırım da cenaze evine gelerek, Safitürk'ün yakınlarına taziye dileklerini iletti.
Safitürk'ün cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.
BAKAN SOYLU'DAN PAYLAŞIM
Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Asım Safitürk Hocamız, Şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti... Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz... Allah rahmet eylesin. Rabbim, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin."
ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK KİMDİR?
Muhammet Fatih Safitürk, 1981 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretim eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler bölümünde okumaya başladı. Buradan 2004 yılında mezun oldu.
2005 senesinde Ulaştırma Bakanlığı, Savunma sekreterliğinde memur olarak görev yaptıktan sonra 2006-2008 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
2009 yılında Kastamonu'nun Küre ilçesi Kaymakam vekili olarak göreve başlayan Safitürk, 2010 yılında yüksek lisans eğitimini İngiltere'deki University of Exeter'da tamamlamıştır.
2011-2013 yılları arasında Bolu Kıbrıscık Kaymakamı ve 2013-2015 seneleri arasında da Bingöl Kiğı Kaymakamı olarak görev yapmıştır.
Daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği, 28 belediyeye yönelik görevlendirmeler kapsamında Derik Belediye Başkanlığına getirilen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, 10 Kasım'da Mardin'de PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur.
Muhammet Fatih Safitürk, evli ve bir çocuk babasıydı.
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