14 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’un göbeğinde bir garip olay! Kaldırımda 5 saat hareketsiz bekleyen kadın emniyeti harekete geçirdi

İstanbul’un göbeğinde bir garip olay! Kaldırımda 5 saat hareketsiz bekleyen kadın emniyeti harekete geçirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
ABONE OL
İstanbul’un göbeğinde bir garip olay! Kaldırımda 5 saat hareketsiz bekleyen kadın emniyeti harekete geçirdi

İstanbul Beyoğlu’nda kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir kadın, emniyet güçlerini harekete geçirdi. Saatlerce kaldırımda hareketsiz duran ve ses vermeyen kadın, emniyet güçlerinin bütün ikna uğraşlarına rağmen hiçbir tepki vermeyince kimliği tespit edilmek üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Beyoğlu Camiikebir Mahallesi, Bahariye Caddesi üzerinde kaldırımda ayakta hareketsiz halde duran yabancı uyruklu kadın, emniyeti harekete geçirdi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN SES VERMEDİ

İddiaya göre, saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde sağa sola giden kadın, kaldırama geçerek hareketsiz beklemeye başladı.

O kadın polisi harekete geçirdi! O KADIN POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ!

Çevredeki esnafın yardım çabalarına cevap vermeyen kadın, hareketsiz kalmaya devam etti.

EMNİYET GÜÇLERİ SAATLERCE İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saatlerce kadını ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Sağlık ekiplerinin de yardımlarını reddeden kadın konuşmama eylemini sürdürdü.

5 SAAT KALDIRIMDA HAREKETSİZ BEKLEDİ

Polis ekiplerinin tüm ikna çabalarına rağmen konuşmayan kadın, yaklaşık 5 saat kaldırımda bekledi. 5 saat kaldırımda bekleyen kadını polis ekipleri, kimliğini belirlemek için ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.

"NE ÇIT VAR NE SES VAR"

Görgü tanığı Mevlüt Baştaş, "Bu hanımefendi saat 15.00 civarlarında yolun karşısında geçiyordu. Anormal davranışlarda bulunduğu için iki tane kadın polis arkadaş geldi. Sordular. Yardıma ihtiyacın var mı, diye. Yaklaşık kırk beş dakika burada beklediler ikna etmek için ama kadın da ne çıt var ne ses var. Polis arkadaşlar gelmeden önce yolun karşısına geçip ilerliyordu. Esnaflar yemek ısmarlamaya çalıştı ama cevap vermedi. Üç beş saate yakındır burada yani. Yabancı uyruklu mu bilmiyorum. Kendisi de herhalde tramvaya maruz kalmış. Ama ben bence engelli vatandaş da olabilir" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA