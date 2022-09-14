Bursa’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 2 şüpheli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.

Aramada, 60,8 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, tabanca, pompalı tüfek, 23 kartuş, kurusıkı tabanca, havalı tabanca, tabancalara ait mermiler, 31 bin 600 lira ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.