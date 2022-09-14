Lüks otelde açık büfe skandalı! Böbreğini kaybetti
İstanbul'daki şirket semineri için Konya'dan gelerek Beşiktaş'taki lüks bir otelde konaklayan Hüseyin Yüce, kahvaltı sonrası kusma ve ishal gibi şikâyetlerle hastaneye başvurdu. Bir enerji firmasında yönetici olan Hüseyin Yüce'nin gıda zehirlenmesi yaşadığı belirlendi.
Bir enerji firmasında satın alma ve lojistik yöneticisi olarak görev yapan Hüseyin Yüce, şirket çalışanlarıyla birlikte İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde konaklamaya başladı. Şirketin 17 personeli, geçtiğimiz yıl 31 Ağustos günü otele giriş yaptı.
Sabah saatlerinde otel restoranında kahvaltı eden çalışanlar, kahvaltıdan birkaç saat sonra mide bulantısı, kusma gibi şikayetler göstermeye başladı.
Tüm çalışanların rahatsızlanması sonucu özel bir hastanenin acil servisine başvuran çalışanların gıda zehirlenmesi yaşadıkları belirlendi.
BÖBREK NAKLİ OLMAK ZORUNDA KALDI
İddiaya göre kronik böbrek yetmezliği hastası olan Hüseyin Yüce, zehirlenme sonrası yüksek ateş ve kan değerlerindeki anormallikler nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre genç adamın böbreklerindeki maluliyet oranındaki hızlı artış nedeniyle böbrek nakli olmasına karar verildi. Yaklaşık 6 ay boyunca böbrek nakli için tedavi gören genç adam, 7 Ocak günü uygun vericinin bulunmasıyla nakil oldu.
LÜKS OTELDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Tedavi süreci sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Hüseyin Yüce, otelin bozulmuş gıda servis etmesi nedeniyle zehirlendiğini ve var olan hastalığı nedeniyle böbrek nakli olmak zorunda kaldığını ileri sürerek, otel yetkililerden şikâyetçi oldu.
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