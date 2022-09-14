14 Eylül 2022, Çarşamba
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Büfeden çaldıklarını aynı büfeye satmaya çalıştı! İş yeri sahibiyle tartışan hırsız kamerada
Taksim Metrosundaki büfeden enerji içeceği çalan şahıs, hapishaneden yeni çıktığını belirterek bu içecekleri satmaya kalkışınca yakayı ele verdi. İşyeri sahibiyle tartışmaya giren hırsız kaçarak kayıplara karışırken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.