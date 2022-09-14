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İstanbul’da kadına şiddet anı! Otomobil içinde darbetti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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İstanbul’da kadına şiddet anı! Otomobil içinde darbetti

İstanbul’da cadde üzerinde ilerleyen otomobil içerisinde bulunan bir kadın, sürücü koltuğunda bulunan erkek tarafından darp edildi. Şiddet anını araç içi kamerasıyla çeken vatandaş ise durumu görmezden gelmeyerek polise bildirdi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olay, geçen gün öğlen saatlerinde Çağlayan'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen otomobil içerisinde bulunan bir kadın, sürücü koltuğunda bulunan erkek tarafından darp edildi. Şiddet anı ise öndeki aracın araç içi kamerasına yansıdı. Araç içi kameraya yansıyan görüntülerde, erkek sürücü yanında bulunan kadını yumruk atarak darp ettiği ve kafasına vurduğu görülüyor.

GÖRMEZDEN GELMEDİ, POLİSE BİLDİRDİ

Şiddet anını araç içi kamerasıyla çeken vatandaş, durumu görmezden gelmeyerek cadde üzerinde bulunan Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine giderek olayı bildirdi.

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