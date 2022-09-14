İstanbul’da kadına şiddet anı! Otomobil içinde darbetti

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olay, geçen gün öğlen saatlerinde Çağlayan'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen otomobil içerisinde bulunan bir kadın, sürücü koltuğunda bulunan erkek tarafından darp edildi. Şiddet anı ise öndeki aracın araç içi kamerasına yansıdı. Araç içi kameraya yansıyan görüntülerde, erkek sürücü yanında bulunan kadını yumruk atarak darp ettiği ve kafasına vurduğu görülüyor.