Asya'yı pek çok kez bıçaklayarak katletmişti! Hakim karşısındaki sözleri şaşkına çevirdi: "Bu davranışı zoruma gitti"

"EN AĞIR CEZAYI VERİN"

Olayın etkisinden kurtulamadığını belirten İfakat Evci, "Sanık, kıskançlıkları yüzünden, kızımla aralarında sorun çıkıyordu. Her defasında 'Siz çok iyi bir ailesiniz, benim böyle bir ailem olmadı' diyerek özür diliyordu. Birkaç defa karakolluk ve adliyelik olduk. Kendisi hakkında uzaklaştırma kararı vardı. Olay günü kızım dershanede kapının orada Alican'ı gördüğünü ayaklarının titrediğini belirtti. Akşam saat 19.05 sıralarında eve geldik. Kapıda hiçbir şey yoktu. İçeriye girdik. Ben mutfağa geçerken kızım da odasına girdi. Kızımın odasından 'Ah' diye bir ses duydum. Örümcek veya böcekten korktu, cam açık kaldı diye geldi herhalde diye düşündüm. Odasına gittiğimde kızımın bıçaklandığını gördüm. Ben de anne olarak kızımı kurtarmak için üzerine atıldım. Beni de bıçakladı. Bu sırada arkamdan biri omuzlarımdan tutup, kızımın yatağının üzerine oturttu. Kıskançlık yüzünden kızımı öldürdü. 6 aydır hala sanığın bakışını unutamıyorum. En ağır cezayı verin" diye konuştu.